Bayburt Belediyesi glütensiz ekmek satışına başladı

Bayburt Belediyesi halk ekmek büfelerinde glütensiz ekmek satışlarına başlandı.

Belediye Başkanı Mete Memiş, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar vatandaşların Bayburt'ta glütensiz ekmeğe ulaşmakta sorun yaşadığını belirtti.

Memiş, şunları kaydetti:

"Glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımızın bu ekmeğe ulaşmakta sorun yaşamalarından dolayı böyle bir uygulamayı hayata geçirdik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz. Artık glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımız ekmeklerine halk ekmek büfelerimizden ulaşabilirler. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum."