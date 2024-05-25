Bayburt merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 19 zanlı yakalandı

Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve tabancalara ait şarjörler, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, bıçak ve muşta ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda Bayburt merkezli 6 ilde 19 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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