Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 19 zanlı yakalandı

        Bayburt merkezli 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 12:01 Güncelleme: 25.05.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 19 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt merkezli 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda Bayburt merkezli 6 ilde 19 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve tabancalara ait şarjörler, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, bıçak ve muşta ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşini öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşini öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyah uzadı
        Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyah uzadı
        Binlerce ev toprak altında: Can kaybı 300'ü geçti!
        Binlerce ev toprak altında: Can kaybı 300'ü geçti!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Tekmelediği kediyi öldürmüştü! Şaşırtmayan savunma!
        Tekmelediği kediyi öldürmüştü! Şaşırtmayan savunma!
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Kimlere çocuğundan aylık bağlanır?
        Kimlere çocuğundan aylık bağlanır?
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Bayburt Üniversitesi öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek verd...
        Bayburt Üniversitesi öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek verd...
        AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 5. yılında mezarı başında anıldı
        AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 5. yılında mezarı başında anıldı
        Bayburt'a özgü lezzetler "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında tanıtıldı
        Bayburt'a özgü lezzetler "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında tanıtıldı
        AA muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 5. yılında anılıyor
        AA muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 5. yılında anılıyor
        "Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülleri" sahiplerini buldu
        "Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülleri" sahiplerini buldu
        Bayburt Belediyesi glütensiz ekmek satışına başladı
        Bayburt Belediyesi glütensiz ekmek satışına başladı