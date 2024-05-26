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        Bayburt'ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın öldü

        Bayburt'ta evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın yaşamını yitirdi, eşi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 15:56 Güncelleme: 26.05.2024 - 15:56
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        Bayburt'ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın öldü
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        Bayburt'ta evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın yaşamını yitirdi, eşi hastaneye kaldırıldı.

        Merkeze bağlı Alapelit köyünde gece saatlerinde, Selmani ve Emine Akkuş çiftinin yaşadığı 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Emine Akkuş dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

        Dumandan etkilenen ve kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başaran Selmani Akkuş ise Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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