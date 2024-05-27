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        Bayburt'ta öğrencilerin hazırladığı projeler tanıtıldı

        Bayburt Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK projelerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:20 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:20
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        Bayburt'ta öğrencilerin hazırladığı projeler tanıtıldı
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        Bayburt Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK projelerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Lisenin spor salonunda organize edilen tanıtım programında, 7 danışman öğretmen ve 40 öğrenci tarafından hazırlanan fen, teknoloji, sanat, mühendislik, malzeme bilimi, nano teknoloji, dil ve edebiyat olmak üzere 17 proje yer alıyor.

        Fen Lisesi Müdürü Ali Şahin, bu tür etkinliklerin öğrencilere bilimi ve bilimsel düşünceyi tanıtmanın yanı sıra teknolojiyi sevdirme yönünden de önemli olduğunu dile getirdi.

        Düzenli olarak bu tür etkinlikleri yaptıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

        "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı etkinliklerine pandemi nedeniyle ara vermiştik.Pandemi sonrası bu ilk bilim fuarı proje sergimiz oldu. Öğrecilerimizin gelişen bilişim teknolojilerini takip edip bu teknolojiyi projelerinde kullanmaları ülkemizin geleceği adına umut verici. Toplamda 17 proje var. Büyük çoğunluğunda yapay zeka kullanıldı. Öğretmenlerimizin danışmanlığında önümüzdeki yıl ve daha sonraki yıllarda bilim fuarı gerçekleştireceğiz. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum, destek veren herkese teşekkür ediyorum."

        Fuarı gezen Vali Mustafa Eldivan da projeler hakkında öğrencilerden bilgi alarak, fuarın açılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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