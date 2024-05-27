Bayburt'ta farklı suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

Operasyon kapsamında belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, parada sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından haklarında arama kararı bulunan 14 kişiyi yakaladı.

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