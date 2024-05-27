Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta farklı suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

        Bayburt'ta çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 13:29 Güncelleme: 27.05.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta farklı suçlardan aranan 14 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt'ta çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Bayburt merkezli İstanbul, Kocaeli ve Erzurum'da operasyon yapıldı.

        Operasyon kapsamında belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, parada sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından haklarında arama kararı bulunan 14 kişiyi yakaladı.

        Şüphelilerden haklarında toplamda 29 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 9 kişi işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Koca şiddetinden kaçan kadını kardeşi dövdü!
        Koca şiddetinden kaçan kadını kardeşi dövdü!
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        Türkiye'nin e-ticaret hacmi yüzde 115 arttı
        Türkiye'nin e-ticaret hacmi yüzde 115 arttı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Antalya'da 2 bin yıllık Zeus ve Aphrodite heykelleri bulundu
        Antalya'da 2 bin yıllık Zeus ve Aphrodite heykelleri bulundu
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        "Sahada kalanlar kazandı"
        "Sahada kalanlar kazandı"
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        Artık o da SUV oldu
        Artık o da SUV oldu

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta öğrencilerin hazırladığı projeler tanıtıldı
        Bayburt'ta öğrencilerin hazırladığı projeler tanıtıldı
        Bayburt'ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın öldü
        Bayburt'ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın öldü
        Bayburt merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 19 zanlı yakalandı
        Bayburt merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 19 zanlı yakalandı
        Bayburt Üniversitesi öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek verd...
        Bayburt Üniversitesi öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek verd...
        AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 5. yılında mezarı başında anıldı
        AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 5. yılında mezarı başında anıldı
        Bayburt'a özgü lezzetler "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında tanıtıldı
        Bayburt'a özgü lezzetler "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında tanıtıldı