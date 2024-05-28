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        Bayburt'ta üreticilere 88 ton korunga tohumu desteği sağlandı

        Bayburt'ta, "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında 252 üreticiye yüzde 40 hibe desteğiyle 88 ton korunga tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 12:27 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:28
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        Bayburt'ta üreticilere 88 ton korunga tohumu desteği sağlandı
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        Bayburt'ta, "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında 252 üreticiye yüzde 40 hibe desteğiyle 88 ton korunga tohumu dağıtıldı.

        Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, kentin ekonomisinin büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayalı olduğunu söyledi.

        Üreticiler açısından yem maliyetinin önemine işaret eden Gümrükçü, "Bakanlığımız ve il müdürlüğümüzce Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında ot verimini ve kalitesini artırmak için korunga tohumu dağıtıyoruz. Proje kapsamında besicilerimize 88 ton korunga tohumu dağıtacağız." dedi.

        Gümrükçü, mera ıslahı kapsamında müdürlüğün gübreleme ve suni mera tesis işlemlerinin de devam ettiğini anlatarak, "Onu da belli bir noktaya ulaştırdılar ve inşallah devamı da gelecek. İlerleyen dönemde bununla ilgili daha fazla tohum da dağıtacağız. Yüzde 40 devlet destekli bir proje bu. İlimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen'in de katıldığı programda, 252 çiftçiye yüzde 40'ı hibe olmak üzere 88 ton korunga tohumu dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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