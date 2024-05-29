Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta "Dede Korkut Hikayeleri" temalı yıl sonu sergisi açıldı

        Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin hazırladığı "Dede Korkut Hikayeleri" temalı yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:45 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta "Dede Korkut Hikayeleri" temalı yıl sonu sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin hazırladığı "Dede Korkut Hikayeleri" temalı yıl sonu sergisi açıldı.

        Dr. Öğretim Üyesi Adem Öcal danışmanlığında Kültür Merkezi'nde açılan sergide, öğrencilerin Dede Korkut hikayelerindeki mitolojik kahramanlar ve bu kahramanlar arasındaki ilişkileri anlatan resimleri yer aldı.

        Açılışa, Rektör Yardımcısı ve Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Kadakal, resim bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mahir Bayramoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Tümer Çelik, Dr. Öğr.etim Üyesi Murat Gürbüz ve Araştırma Görevlisi İlknur Emir katıldı.

        Dr. Öğretim Üyesi Adem Öcal, sergideki eserler hakkında bilgi vererek, "Sergimiz, Dede Korkut'un esiniyle çağlar boyu sürecek anlamın sanat yolculuğudur. Emeği geçen herkese minnettarız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Hastalığını gözyaşları içinde anlattı
        Hastalığını gözyaşları içinde anlattı
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Komşusunu 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü: Nedeni şoke etti
        Komşusunu 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü: Nedeni şoke etti
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        ABD'nin Gazze'de inşa ettiği iskele dağıldı
        ABD'nin Gazze'de inşa ettiği iskele dağıldı
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta İsrail'in Refah'taki kampa saldırısı protesto edildi
        Bayburt'ta İsrail'in Refah'taki kampa saldırısı protesto edildi
        Bayburt'ta üreticilere 88 ton korunga tohumu desteği sağlandı
        Bayburt'ta üreticilere 88 ton korunga tohumu desteği sağlandı
        Bayburt'ta farklı suçlardan aranan 14 kişi yakalandı
        Bayburt'ta farklı suçlardan aranan 14 kişi yakalandı
        Bayburt'ta öğrencilerin hazırladığı projeler tanıtıldı
        Bayburt'ta öğrencilerin hazırladığı projeler tanıtıldı
        Bayburt'ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın öldü
        Bayburt'ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın öldü
        Bayburt merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 19 zanlı yakalandı
        Bayburt merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 19 zanlı yakalandı