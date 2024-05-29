Bayburt'ta "Dede Korkut Hikayeleri" temalı yıl sonu sergisi açıldı

Açılışa, Rektör Yardımcısı ve Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Kadakal, resim bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mahir Bayramoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Tümer Çelik, Dr. Öğr.etim Üyesi Murat Gürbüz ve Araştırma Görevlisi İlknur Emir katıldı.

Dr. Öğretim Üyesi Adem Öcal danışmanlığında Kültür Merkezi'nde açılan sergide, öğrencilerin Dede Korkut hikayelerindeki mitolojik kahramanlar ve bu kahramanlar arasındaki ilişkileri anlatan resimleri yer aldı.

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