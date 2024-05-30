Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda kent merkezinde S.G, F.N. ve C.G'nin ortak kullandığı adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, evde yaptıkları aramada 41 gram metamfetamin, bir miktar bonazi, hassas terazi, 5 uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.