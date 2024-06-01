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        Bayburt'ta otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

        Bayburt'ta otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan üniversite öğrencisi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 10:19 Güncelleme: 01.06.2024 - 10:19
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        Bayburt'ta otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı
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        Bayburt'ta otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan üniversite öğrencisi tedavi altına alındı.

        Bayburt-Erzincan kara yolunda Ö.B'nin kullandığı 66 AR 837 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçen Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Aslı E'ye (20) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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