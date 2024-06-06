Bayburt'ta polis adayları çevre temizliği yaptı

Bayburt'ta "Türkiye Çevre Hastası" etkinlikleri kapsamında Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM) tarafından çevre temizliği gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bulunan mesire alanları ve ormanlık bölgede gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğinde öğrenciler ve POMEM çalışanları çöp topladı.

Etkinlik alanını ziyaret eden Vali Mustafa Eldivan, hem çevre hem de sahaya açılma anlamında güzel bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Bölgede özellikle hafta sonu yoğunluk yaşandığına işaret eden Eldivan, "Burası şehir parkı olarak kullanılan bir bölge. Dolayısıyla hem bizler kamu görevlileri hem siz kolluk görevlileri olarak yerinde görüp müdahale ederek hep beraber burada mıntıka temizliği yapıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.