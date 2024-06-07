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        Bayburt'ta kurbanlık satıcılarına "sahte para" uyarısı

        Bayburt'ta besiciler sahte para ve hayvan hırsızlığı konusunda bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:31 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:31
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        Bayburt'ta kurbanlık satıcılarına "sahte para" uyarısı
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        Bayburt'ta besiciler sahte para ve hayvan hırsızlığı konusunda bilgilendirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan hırsızlığı, sahte para ile kurban alışverişi ve dolandırıcılık yöntemleriyle kurban satıcılarının mağdur olmaması için harekete geçti.

        Kurban satış yerlerinde bilgilendirme yapan ekipler, "sahte paraya dikkat" sloganıyla hazırlanan broşürleri dağıttı, satıcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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