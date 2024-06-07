Bayburt'ta kurbanlık satıcılarına "sahte para" uyarısı
Bayburt'ta besiciler sahte para ve hayvan hırsızlığı konusunda bilgilendirildi.
Bayburt'ta besiciler sahte para ve hayvan hırsızlığı konusunda bilgilendirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan hırsızlığı, sahte para ile kurban alışverişi ve dolandırıcılık yöntemleriyle kurban satıcılarının mağdur olmaması için harekete geçti.
Kurban satış yerlerinde bilgilendirme yapan ekipler, "sahte paraya dikkat" sloganıyla hazırlanan broşürleri dağıttı, satıcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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