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        Bayburt'ta yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi

        Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 19:49 Güncelleme: 08.06.2024 - 19:49
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        Bayburt'ta yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi
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        Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Günbuldu köyünde hayvan otlatan Burak Bayraktar'a (24) yıldırım isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede, Bayraktar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Bayraktar'ın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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