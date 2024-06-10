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        Bayburt Üniversitesi ile Kafkas Üniversitesi arasında işbirliği

        Bayburt Üniversitesi ile Kafkas Üniversitesi arasında üniversiteler arası ortak bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve karşılıklı anlayışı geliştirmek amacıyla akademik işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:42 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:42
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        Bayburt Üniversitesi ile Kafkas Üniversitesi arasında işbirliği
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        Bayburt Üniversitesi ile Kafkas Üniversitesi arasında üniversiteler arası ortak bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve karşılıklı anlayışı geliştirmek amacıyla akademik işbirliği protokolü imzalandı.

        Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kafkas Üniversitesi'nde düzenlenen törende, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu akademik işbirliği protokolünü imzalandı.

        Protokolün araştırma-geliştirme faaliyetlerini ve eğitim-öğretim konularındaki anlayışları paydaşlar arasında teşvik etmek, mevcut paydaşlıkları geliştirmek, bilimsel araştırmaların her sürecinde işbirliği yapmak, tarafların eğitim-öğretim anlayışları ve bilimsel organizasyonlardaki deneyimlerini birbirlerine aktarmak gibi temel amaçlardan hareketle oluşturulduğu belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Türkmen, "Ülkemizin ve şehirlerimizin sürdürülebilir kalkınması için gerekli yetkinlik ve tecrübeleri birleştiren dayanışma yaklaşımımız, amaçlar için ortaklıklar vizyonunu destekliyor. İki üniversite arasındaki akademi işbirliği, Bayburt'umuzun ve Kars'ın sürdürülebilir kalkınmasında katalizör rolü üstlenecektir. Sayın Rektörümüz nezdinde Kafkas Üniversitesi ailesine teşekkür eder, protokolümüzün hayırlara vesile olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

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