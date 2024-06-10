Bayburt Üniversitesi ile Kafkas Üniversitesi arasında işbirliği

Bayburt Üniversitesi ile Kafkas Üniversitesi arasında üniversiteler arası ortak bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve karşılıklı anlayışı geliştirmek amacıyla akademik işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kafkas Üniversitesi'nde düzenlenen törende, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu akademik işbirliği protokolünü imzalandı.

Protokolün araştırma-geliştirme faaliyetlerini ve eğitim-öğretim konularındaki anlayışları paydaşlar arasında teşvik etmek, mevcut paydaşlıkları geliştirmek, bilimsel araştırmaların her sürecinde işbirliği yapmak, tarafların eğitim-öğretim anlayışları ve bilimsel organizasyonlardaki deneyimlerini birbirlerine aktarmak gibi temel amaçlardan hareketle oluşturulduğu belirtildi.