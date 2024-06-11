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        Bayburt 2. Bilim ve Teknoloji Festivali başladı

        Bayburt 2. Bilim ve Teknoloji Festivali (BAYFEST) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:31 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:31
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        Bayburt 2. Bilim ve Teknoloji Festivali başladı
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        Bayburt 2. Bilim ve Teknoloji Festivali (BAYFEST) başladı.

        Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'ndaki festivalde, öğrencilerin biyoloji, kimya, fizik ve mühendislik alanlarındaki bilimsel projelerinin yanı sıra edebi ve kültürel eserleri sergilendi.

        Vali Mustafa Eldivan, ilk kıvılcımını İstanbul'da bir avuç gencin yaktığı TEKNOFEST ateşinin büyüyerek Anadolu'yu etkisi altına aldığını söyledi.

        BAYFEST'in etkisinin de tıpkı TEKNOFEST gibi il sınırları dışına taşarak komşu iller başta olmak üzere 81 ile yayılmasını istediklerini belirten Eldivan, "Festival, atölye, etkinlik, yarışma ve gösteriler eşliğinde 3 gün boyunca binlerce misafirini ağırlayacak." dedi.

        Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de güzel bir etkinliğe imza atılması dolayısıyla öğrenciler ve öğretmenleri tebrik etti.

        Gençliği geleceğe taşıyacak çalışmalara şahit olduğunu ifade eden Memiş, "Geleceğin sizin olduğunu biliyoruz. İnşallah sizler de geleceğinizi en iyi şekilde hazırlayacaksınız. Biz de bu alanda sizin daha iyiye, en iyiye ulaşmanız için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ise öğrencilere eğitici ve eğlenceli bir deneyim sunmak için 35 atölye, etkinlik ve yarışmalarla BAYFEST'in kapılarını açtığını söyledi.

        Ardından öğrenciler ve öğretmenler, davetlilere projeler hakkında bilgi verdi.

        Ülke genelinde düzenlenen teknoloji yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince plaket ve hediye verildi.

        Festival, 14 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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