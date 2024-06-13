Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta darp olayının tarafları, Gazze'ye bağış şartıyla uzlaştı

        Bayburt'ta "basit yaralama" suçuna karışan şüpheli, İsrail saldırıları altındaki Gazze için bir yardım derneğine bağışta bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:44 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta darp olayının tarafları, Gazze'ye bağış şartıyla uzlaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt'ta "basit yaralama" suçuna karışan şüpheli, İsrail saldırıları altındaki Gazze için bir yardım derneğine bağışta bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.

        Kentte lokanta işleten M.E.Y ile A.Y, E.A. tarafından darp edildikleri iddiasıyla Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

        Şüpheli E.A'nın üzerine atılı "basit yaralama" suçu uzlaştırma kapsamına girdiği için dosya Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

        M.E.Y ve A.Y, uzlaştırmacıya şüpheli E.A'nın İsrail saldırıları altındaki Gazze için bir yardım derneğine bağış yapması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.

        Teklifi kabul eden E.A, uzlaştırma kararı kapsamında Gazze için Umuda Koşanlar Derneği'ne 3 bin lira bağışta bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Bursa Ovası'nı besleyen Nilüfer Çayı'nda korkunç manzara: Toplu balık ölümleri
        Bursa Ovası'nı besleyen Nilüfer Çayı'nda korkunç manzara: Toplu balık ölümleri
        Yıllar sonra aynı karede
        Yıllar sonra aynı karede
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Görmemiş gibi yapmadı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Depremzede genç mezuniyet günü kaza kurbanı oldu!
        Depremzede genç mezuniyet günü kaza kurbanı oldu!
        Milli coşku
        Milli coşku
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Bayburt Valisi Eldivan, asayiş değerlendirme toplantısı düzenledi
        Bayburt Valisi Eldivan, asayiş değerlendirme toplantısı düzenledi
        Bayburt 2. Bilim ve Teknoloji Festivali başladı
        Bayburt 2. Bilim ve Teknoloji Festivali başladı
        Bayburt Üniversitesi ile Kafkas Üniversitesi arasında işbirliği
        Bayburt Üniversitesi ile Kafkas Üniversitesi arasında işbirliği
        Bayburt'ta yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi
        Bayburt'ta yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi
        Bayburt merkezli tarihi eser operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Bayburt merkezli tarihi eser operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Bayburt'ta kurbanlık satıcılarına "sahte para" uyarısı
        Bayburt'ta kurbanlık satıcılarına "sahte para" uyarısı