Bayburt'ta darp olayının tarafları, Gazze'ye bağış şartıyla uzlaştı

Teklifi kabul eden E.A, uzlaştırma kararı kapsamında Gazze için Umuda Koşanlar Derneği'ne 3 bin lira bağışta bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.

M.E.Y ve A.Y, uzlaştırmacıya şüpheli E.A'nın İsrail saldırıları altındaki Gazze için bir yardım derneğine bağış yapması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.

Kentte lokanta işleten M.E.Y ile A.Y, E.A. tarafından darp edildikleri iddiasıyla Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bayburt'ta "basit yaralama" suçuna karışan şüpheli, İsrail saldırıları altındaki Gazze için bir yardım derneğine bağışta bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.

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