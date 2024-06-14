Bayburt merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda 3 ilde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

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