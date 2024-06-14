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        Bayburt'ta çıkan yangında 3 ev hasar gördü

        Bayburt'ta çıkan yangında 3 ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 20:49 Güncelleme: 14.06.2024 - 20:55
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        Bayburt'ta çıkan yangında 3 ev hasar gördü
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        Bayburt'ta çıkan yangında 3 ev zarar gördü.

        Mehmet Çelebi Mahallesi Kavcı Sokak'ta, Aydın Gökdemir'e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir süre sonra bitişikteki 2 eve de sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın sonrasında Gökdemir'e ait iki katlı ev kullanılamaz hale gelirken diğer iki binanın çatısında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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