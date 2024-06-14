Bayburt'ta çıkan yangında 3 ev hasar gördü

Bayburt'ta çıkan yangında 3 ev zarar gördü.

Mehmet Çelebi Mahallesi Kavcı Sokak'ta, Aydın Gökdemir'e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir süre sonra bitişikteki 2 eve de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın sonrasında Gökdemir'e ait iki katlı ev kullanılamaz hale gelirken diğer iki binanın çatısında hasar oluştu.