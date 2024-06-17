Bayburt'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Bayburt'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Tuzcuzade Mahalle Odasında düzenlenen programda Vali Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Eldivan, burada yaptığı konuşmada, mahalle odası geleneğinden vatandaşlar ile bürokratların bir araya gelmesi dolayısıyla mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bayburt'un birlik ve beraberliğin yaşandığı en güzel şehirlerden biri olduğunu belirten Eldivan, protokol üyelerinin ve tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.