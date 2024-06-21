Bayburt Belediyesince 54 aileye evde bakım hizmeti verildi
Bayburt'ta 54 aile evde bakım hizmetinden yararlanıyor.
Bayburt'ta 54 aile evde bakım hizmetinden yararlanıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yaşlı Destek Hizmetleri personelince yaşlı, kimsesiz ve engelli bireylere evde bakım hizmeti veriliyor.
İl genelinde 54 haneyi belirli periyotlarda ziyaret eden ekipler, yemek pişiriyor, temizlik ve tamirat yapıyor.
Açıklamada görüşüne yer verilen Belediye Başkanı Mete Memiş, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların hayatına dokunacak hizmetlerini sürdürdüklerini belirtti.
Belediye hizmetlerini toplumun her kesimine ulaştırmak zorunda olduklarını vurgulayan Memiş, şu değerlendirmede bulundu:
"Bayburt Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla yaşlı, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızı unutmayarak belirli periyotlarla evlerinin temizliğini yapıyor, talep gelmesi halinde yemeklerini pişiriyor ve ihtiyaç olan yerlerde imkanlarımız ölçüsünde evlerinin boya ve ufak tamirat işlerini yapıyoruz. Bu çalışmalarımız belirli periyotlarla devam ederken artarak sürecek."
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