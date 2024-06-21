Bayburt Belediyesince 54 aileye evde bakım hizmeti verildi

Bayburt'ta 54 aile evde bakım hizmetinden yararlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yaşlı Destek Hizmetleri personelince yaşlı, kimsesiz ve engelli bireylere evde bakım hizmeti veriliyor.

İl genelinde 54 haneyi belirli periyotlarda ziyaret eden ekipler, yemek pişiriyor, temizlik ve tamirat yapıyor.

Açıklamada görüşüne yer verilen Belediye Başkanı Mete Memiş, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların hayatına dokunacak hizmetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Belediye hizmetlerini toplumun her kesimine ulaştırmak zorunda olduklarını vurgulayan Memiş, şu değerlendirmede bulundu: