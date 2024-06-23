Bayburt'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Bayburt'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Bayburt'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Bayburt-Gümüşhane kara yolunda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 69 AJ 425 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen S.A'nın kullandığı 34 AS 0187 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle 34 AS 0187 plakalı otomobil önündeki T.S'nin kullandığı 69 T 0115 plakalı taksiye, taksi de bölgeden geçen M.S'ye çarptı.
Kazada M.S. ile takside bulunan M.Ç. ve S.K, otomobil sürücüsü S.A. yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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