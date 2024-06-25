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        Bayburtlu köylülerin yarım asırlık leylek özlemini dindiren "Hasret" bu yıl da geldi

        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'un Konursu köyüne geçen senenin ardından bu yıl eşiyle gelen ve 3 yavru dünyaya getiren "Hasret" leylek, köylülerin neşe kaynağı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:24 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:24
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        Bayburtlu köylülerin yarım asırlık leylek özlemini dindiren "Hasret" bu yıl da geldi
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        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'un Konursu köyüne geçen senenin ardından bu yıl eşiyle gelen ve 3 yavru dünyaya getiren "Hasret" leylek, köylülerin neşe kaynağı oldu.

        74 yaşındaki İskender Duman, Konursu'da en son 1974'te konaklayan leyleklerin yeniden köylerine gelmesi için 3 yıl önce ahşaptan 7 metre yüksekliğinde direk yaptı.

        Direk üzerine sepet yerleştirerek leylekler için yuva hazırlayan Duman'ın umutları, boşa çıktı.

        Bunun üzerine elektrik dağıtım şirketi yetkilileriyle görüşen Duman, vatandaşların da yardımıyla geçmişte leyleklerin konakladığı elektrik direği üzerine yuva kurdu.

        İskender Duman ve köy sakinlerinin yaptığı bu yuvaya geçen sene gelerek konaklayan leyleğe "Hasret" adı verildi.

        Kendisi için kurulan yuvaya bu yıl eşiyle gelen "Hasret" leyleğin bir ay önce 3 yavrusu dünyaya geldi.

        Yavrularını beslemek için her gün sırayla ayrıldıkları yuvalarına yiyecekle dönen leylekler, köy sakinlerinin de mutluluk kaynağı oldu.

        - "Köyümüzün şenliği oldu"

        İskender Duman, AA muhabirine, gençliğinde köyünde leylek seslerinin eksik olmadığını belirterek, uzun zaman bu sesin hasretini çektiklerini söyledi.

        Leyleklerin 1974'ten sonra köy üzerinden geçtiklerini ancak yuva olmadığı için konaklamadıklarını belirten Duman, "Çok arzuluyordum onlar için bir yer yapmayı. 3 yıl önce yuva yaptım, çok da güzel oldu ama oraya gelmediler. Daha sonra hem köylüler hem de elektrik şirketi ekiplerinin desteğiyle direk üzerine yaptık ve ilk leyleğimiz geldi." dedi.

        Duman, çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Çok şükür Mevla'ya. Bizim köyün bereketi bu, sesi bile insana mutluluk veriyor. Şenlik var şimdi. Ondan önce viraneydi burası. İsmini Hasret koyduk. Köyümüzün şenliği oldu. Yavruları da var, daha da güzel oldu. Diğer yaptığımız yere de leyleklerin gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

        Yaz tatilini geçirmek için İstanbul'dan köyüne gelen Murat Esentürk ise evinin karşısında bulunan leylekleri büyük keyifle izlediğini anlattı.

        Leyleklerin kendilerini çocukluk yıllarına götürdüğüne işaret eden Esentürk, "İskender Amcanın yuva yapması ve onların buraya gelmesi bizim için mutluluk verici. Bu hayvanlar geldi, burası şenlendi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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