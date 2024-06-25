Bayburtlu köylülerin yarım asırlık leylek özlemini dindiren "Hasret" bu yıl da geldi

BEŞİR KELLECİ - Bayburt'un Konursu köyüne geçen senenin ardından bu yıl eşiyle gelen ve 3 yavru dünyaya getiren "Hasret" leylek, köylülerin neşe kaynağı oldu.

74 yaşındaki İskender Duman, Konursu'da en son 1974'te konaklayan leyleklerin yeniden köylerine gelmesi için 3 yıl önce ahşaptan 7 metre yüksekliğinde direk yaptı.

Direk üzerine sepet yerleştirerek leylekler için yuva hazırlayan Duman'ın umutları, boşa çıktı.

Bunun üzerine elektrik dağıtım şirketi yetkilileriyle görüşen Duman, vatandaşların da yardımıyla geçmişte leyleklerin konakladığı elektrik direği üzerine yuva kurdu.

Leyleklerin 1974'ten sonra köy üzerinden geçtiklerini ancak yuva olmadığı için konaklamadıklarını belirten Duman, "Çok arzuluyordum onlar için bir yer yapmayı. 3 yıl önce yuva yaptım, çok da güzel oldu ama oraya gelmediler. Daha sonra hem köylüler hem de elektrik şirketi ekiplerinin desteğiyle direk üzerine yaptık ve ilk leyleğimiz geldi." dedi.

Duman, çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Çok şükür Mevla'ya. Bizim köyün bereketi bu, sesi bile insana mutluluk veriyor. Şenlik var şimdi. Ondan önce viraneydi burası. İsmini Hasret koyduk. Köyümüzün şenliği oldu. Yavruları da var, daha da güzel oldu. Diğer yaptığımız yere de leyleklerin gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.