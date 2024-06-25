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        Bayburt'ta 10 gün sürecek atlı cirit müsabakaları başladı

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun düzenlediği Bayburt Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 14:26 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:26
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        Bayburt'ta 10 gün sürecek atlı cirit müsabakaları başladı
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        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun düzenlediği Bayburt Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları başladı.

        Bayburt Belediyesi Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakaların ilk gününde, Can Bayburt Atlı Spor Kulübü ile 21 Şubat Atlı Spor Kulübü karşılaştı.

        Bayburt halkının ilgi gösterdiği müsabakayı Can Bayburt Atlı Spor Kulübü kazandı.

        Müsabakayı Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Asbaşkanı Bahri Önal da izledi.

        Bayburt Atlı Spor Kulübü, Can Bayburt Atlı Spor Kulübü, Bayburt Çoruh Atlı Spor Kulübü, Kop Atlı Spor Kulübü, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü, 21 Şubat Atlı Spor Kulübü'nün katıldığı birincilik, 4 Temmuz'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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