Bayburt'ta bayat ekmekler barınaktaki hayvanlar için toplanıyor

Bayburt'ta bayat ekmekler, barınaktaki kedi ve köpekler için toplanıyor.

Bayburt Belediyesince ekmeklerin çöpe atılmasının önüne geçmek amacıyla şehrin birçok noktasına bayat ekmek toplama kutuları yerleştirildi.

Vatandaşların kutulara bıraktıkları ekmekler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince günlük olarak toplanarak Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırılıyor.

Ekmekler, merkezdeki hayvanların beslenmesi için kullanılıyor.

Belediye Başkanı Mete Memiş, ekmek israfının önüne geçmek amacıyla birçok mahallede bayat ekmek kutuları yerleştirdiklerini belirtti.

Ekiplerin biriken ekmekleri günlük toplayacağını vurgulayan Memiş, "Vatandaşlarımız bayat ekmeklerini çöpe atmak yerine bu kutulara bırakacak ve ekiplerimiz bu kutularda biriken bayat ekmekleri toplayarak Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde bulunan can dostlarımıza verilmek üzere teslim edecekler. Böylece hem bayat ekmekler çöpe gitmeyecek hem de daha iyi bir şekilde değerlendirilmiş olacak." ifadelerini kullandı.