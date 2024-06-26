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        Bayburt'ta otomobilin tarlaya devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

        Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:52 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:52
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        Bayburt'ta otomobilin tarlaya devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
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        Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Kırkpınar Oruçbeyli köyü yakınlarında, Halil İbrahim T'nin kullandığı 34 GNF 326 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Hükmü T, Suna T, Abdulkadir T. ve Ömer T. yaralandı.

        Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Abdulkadir T. (11), Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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