Bayburt'ta otomobilin tarlaya devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.
Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Kırkpınar Oruçbeyli köyü yakınlarında, Halil İbrahim T'nin kullandığı 34 GNF 326 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Hükmü T, Suna T, Abdulkadir T. ve Ömer T. yaralandı.
Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Abdulkadir T. (11), Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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