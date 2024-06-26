Bayburt'ta otomobilin tarlaya devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Abdulkadir T. (11), Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Hükmü T, Suna T, Abdulkadir T. ve Ömer T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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