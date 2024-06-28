Bayburtlu çift, traktörü "gelin arabası" yaptı

Damadın babası Nurettin Memiş de "Çiftçi ailenin düğününde traktör olmazsa olmaz. Bu nedenle gelin arabası olarak süsledik." dedi.

Memiş, çiftçi çocuğu olduğunu ve çiftçilikle uğraştığını belirterek, gelin arabasının traktör olmasından gurur duyduğunu söyledi.

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