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        Bayburtlu çift, traktörü "gelin arabası" yaptı

        Bayburt'ta dünyaevine giren çift, traktörü gelin arabasına dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:36 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:36
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        Bayburtlu çift, traktörü "gelin arabası" yaptı
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        Bayburt'ta dünyaevine giren çift, traktörü gelin arabasına dönüştürdü.

        Tarım aletleri satan, aynı zamanda çiftçilikle uğraşan Muhammed Fatih Memiş, traktörünü düğününde gelin arabası yapmaya karar verdi.

        Memiş, gelin Rümeysa Erkul'u babaevinden çiçekler ve kurdelelerle süslediği traktörle aldı.

        Şehir turu yaptıktan sonra Şingah Mahallesi'ndeki düğün salonuna gelen çifti, davetliler alkışlarla karşıladı, bazıları traktörün önünde fotoğraf çektirdi.

        Memiş, çiftçi çocuğu olduğunu ve çiftçilikle uğraştığını belirterek, gelin arabasının traktör olmasından gurur duyduğunu söyledi.

        Damadın babası Nurettin Memiş de "Çiftçi ailenin düğününde traktör olmazsa olmaz. Bu nedenle gelin arabası olarak süsledik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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