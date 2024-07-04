Bayburt'ta devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü
Bayburt'ta beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Bayburt'ta beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Şaban Karip yönetimindeki beton mikseri, Bayburt-Gümüşhane kara yolu Kayışkıran mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Karip, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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