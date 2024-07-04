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        Bayburt'ta devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

        Bayburt'ta beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 22:12 Güncelleme: 04.07.2024 - 22:12
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        Bayburt'ta devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü
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        Bayburt'ta beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

        Şaban Karip yönetimindeki beton mikseri, Bayburt-Gümüşhane kara yolu Kayışkıran mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Karip, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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