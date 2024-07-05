Bayburt Valisi Eldivan Gökçedere beldesini ziyaret etti
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Demirözü ilçesinin Gökçedere beldesini ziyaret etti.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Demirözü ilçesinin Gökçedere beldesini ziyaret etti.
Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin ve Gökçedere Belediye Başkanı Mikdat Şeker tarafından karşılanan Vali Eldivan, belediyeyi ziyaret ederek beldenin mevcut durumuna ve devam eden projelere ilişkin bilgi aldı.
Ziyaretleri kapsamında belde sakinleriyle de bir araya gelen Eldivan, vatandaşların taleplerini dinledi.
Beldedeki yatırım alanlarında incelemelerde bulunan Eldivan'a ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, DSİ Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur ve diğer ilgililer eşlik etti.
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