Bayburt'ta dolu etkili oldu
Bayburt il genelinde dolu etkili oldu.
Bayburt il genelinde dolu etkili oldu.
Kentte öğleden sonra başlayan dolu, birkaç dakika sürdü. Doluya hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.
Bir süre sonra etkisini kaybeden dolu, yerini yağmura bıraktı.
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