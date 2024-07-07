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        Bayburt'ta dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

        Bayburt'ta dün yaşanan dolu ve sağanak nedeniyle yaklaşık 4 bin dekar ekili tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 13:12 Güncelleme: 07.07.2024 - 13:22
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        Bayburt'ta dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi
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        Bayburt'ta dün yaşanan dolu ve sağanak nedeniyle yaklaşık 4 bin dekar ekili tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün etkili olan dolu ve sağanak sonrası Kırkpınar köyü ve çevresinde şeker pancarı, lahana, arpa, buğday gibi ürünlerin ekili olduğu tarım arazilerinin zarar gördüğü belirtildi.

        Açıklamada, ekiplerin yaklaşık 4 bin dekarlık ekili tarım arazisinde zarar tespit çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

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