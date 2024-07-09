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        Bayburt Valisi Eldivan dolu ve sağanaktan zarar gören alanları inceledi

        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, merkeze bağlı Kırkpınar ve Manas köylerinde yağıştan zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 10:16 Güncelleme: 09.07.2024 - 10:16
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        Bayburt Valisi Eldivan dolu ve sağanaktan zarar gören alanları inceledi
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        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, merkeze bağlı Kırkpınar ve Manas köylerinde yağıştan zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

        Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Eldivan, Tarım ve Orman Müdürlüğünün gerekli hasar tespit çalışmalarını yaptığını, zarar görenlere gerekli desteğin sağlanacağını söyledi.

        Köy sakinlerinin taleplerini dinleyen Eldivan, bunların işleme koyulması için ilgili kurumlara talimat verdi.

        Bayburt'ta 3 gündür etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 6 bin dekar ekili tarım arazisi zarar gördü, bazı köylerde yollar kapandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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