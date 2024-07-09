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        Bayburt'ta oftalmoloji konferansı düzenlendi

        Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneğince Bayburt'ta göz hastalıkları ile sağlığının ele alındığı mini konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:45 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:45
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        Bayburt'ta oftalmoloji konferansı düzenlendi
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        Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneğince Bayburt'ta göz hastalıkları ile sağlığının ele alındığı mini konferans gerçekleştirildi.

        Bayburt Üniversitesi Fuat Sezgin Konferans Salonu'ndaki programda konuşan AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Türk dünyasından alanında uzman akademisyenleri kentte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Dünyadaki göz tedavileri konusundaki bilimsel verileri, güncel gelişmeleri, bilgi ve uygulamaları sunan konferansın, göz hekimlerine önemli katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Ateş, Bayburt'un bir bilim şölenine ev sahipliği yaptığını belirtti.

        Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ise kurumsal akademi kapasitesinin ötesine geçen konferans dizisinin üniversiteye yeni ufuklar kazandırdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Bugün hem Türk dünyası için önemli bir eğitim diplomasisi etkinliğine hem de henüz üniversitemizde yer almayan bir akademi disiplinine dair saygın konuşmalara ev sahipliği yapmanın onurunu yaşıyoruz. Umarım bu önemli etkinlikte edindiğimiz birikim, tıp fakültesi hedefimize doğru emin adımlarla ilerlerken bize kılavuz olacaktır. Milletvekilimiz Prof. Dr. Orhan Ateş'e, bu önemli vizyona paydaş olmamızı sağladıkları için teşekkür eder, etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını dilerim."

        Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Öner Gelişken de etkinliğe ev sahipliği yapan milletvekili Ateş'e teşekkür etti.

        Açılış konuşmalarının ardından Yazgül Abdiyeva, Süleyman Kaynak ve Bekir Sıtkı Aslan'ın moderatörlüğünde, Azizbek Ashmambetov, Ayşe Burcu, Züleyha Yalnız-Akkaya, Umay Güvenç, Fatih Mehmet Mutlu, Nazım Zaynutidinov, Süleyman Kaynak, Oya Dönmez, Bekir Sıtkı Aslan, Ilgaz Yalvaç, Nurten Ünlü, Betül Önal Günay, Tural Galbinur, Levent Karabaş, Ecem Önder-Tokuç ve Gürsel Yılmaz tarafından oftalmoloji disiplininin farklı yönlerini kapsayan sunumlar yapıldı.

        Programda, Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği Genel Sekreterleri Prof. Dr. Züleyha Yalnız Akkaya, Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Sunay Duman ile akademisyenler katıldı.

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