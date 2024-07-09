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        Bayburt'ta yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi

        Bayburt'ta hayvanları otlatırken yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 19:40 Güncelleme: 09.07.2024 - 19:40
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        Bayburt'ta yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
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        Bayburt'ta hayvanları otlatırken yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti.

        Şingah Mahallesi Aydıntepe yolu mevkisinde büyükbaş hayvanları otlatan Muhammet Ali Küçük'e (16) yıldırım isabet etti.

        İhbar üzerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerce Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçük, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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