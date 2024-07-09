Bayburt'ta yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
Bayburt'ta hayvanları otlatırken yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti.
Bayburt'ta hayvanları otlatırken yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti.
Şingah Mahallesi Aydıntepe yolu mevkisinde büyükbaş hayvanları otlatan Muhammet Ali Küçük'e (16) yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerce Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçük, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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