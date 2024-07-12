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        Bayburt Üniversitesinde "15 Temmuz Şehitler Destanı" konferansı düzenlendi

        Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "15 Temmuz Şehitler Destanı" konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 16:26 Güncelleme: 12.07.2024 - 16:26
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        Bayburt Üniversitesinde "15 Temmuz Şehitler Destanı" konferansı düzenlendi
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        Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "15 Temmuz Şehitler Destanı" konferans gerçekleştirildi.

        Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Konferansa konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Abdurrahman Okuyan, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında ortaya koyulan direniş hareketinin, milletin birliği, beraberliği ve bu uğurda verilen mücadelenin ne kadar üst düzeyde olduğunu göstermesine sebebiyet verdiğini söyledi.

        Bundan sonraki dönmelerde de artık darbelerin toplumsal meşruiyet açısından zemin bulmasının kolay olmadığını belirten Okuyan, "15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe kalkışması ülkemiz tarihinde bu tarihe kadar gerçekleşen darbelerin tamamının dışında doğrudan milletimizin bekasına yönelen menfur bir girişimden ibaretti." dedi.

        Okuyan, o gece kadın, erkek, genç, yaşlı demeksizin meydanları doldurarak darbeci silahlı birliklere karşı kahramanlık dersi verildiğini vurgulayarak, "Bir tankın altından kalkıp öbür tankın önüne kendisini atmayı başaran o imana sahip gerektiğinde vatanı, bayrağı için yollara düşen kahramanlar uçakların uçmasını engellemek için samanını yakan çiftçimiz, İstanbul'daki caddelerde alçak uçuş yapan uçaklara üst katlardakilerin tencere, kaşık atarak onları engellemeye çalışması gibi bir takım gayretler bizim samimiyetimizin, imanımızın, değerlerimizin ne kadar üst düzeyde olduğunu ortaya koyması bakımından son derece önemlidir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Programa, Vali Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Talha Övet ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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