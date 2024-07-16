Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

        Bayburt'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 16:02 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.

        Kentte yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

        Belediye ekipleri ve vatandaşlar, tıkanan rögar ve su kanallarını açmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken, iş yeri sahipleri ve vatandaşlar, dükkanlarda temizlik yaptı.

        Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Trump'a suikast girişimi: Aslında ne oldu?
        Trump'a suikast girişimi: Aslında ne oldu?
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Maskeyle gizlendi
        Maskeyle gizlendi
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

        Benzer Haberler

        Bayburt Üniversitesinde "15 Temmuz Şehitler Destanı" konferansı düzenlendi
        Bayburt Üniversitesinde "15 Temmuz Şehitler Destanı" konferansı düzenlendi
        Avrupa şampiyonu milli güreşçi Beyzanur Akkuş, Bayburt Belediyesini ziyaret...
        Avrupa şampiyonu milli güreşçi Beyzanur Akkuş, Bayburt Belediyesini ziyaret...
        Bayburt'ta hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çocuk öldü
        Bayburt'ta hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çocuk öldü
        Bayburt'ta yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
        Bayburt'ta yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
        Bayburt'ta oftalmoloji konferansı düzenlendi
        Bayburt'ta oftalmoloji konferansı düzenlendi
        Bayburt Valisi Eldivan dolu ve sağanaktan zarar gören alanları inceledi
        Bayburt Valisi Eldivan dolu ve sağanaktan zarar gören alanları inceledi