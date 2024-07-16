Bayburt'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
Bayburt'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.
Bayburt'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.
Kentte yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.
Belediye ekipleri ve vatandaşlar, tıkanan rögar ve su kanallarını açmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken, iş yeri sahipleri ve vatandaşlar, dükkanlarda temizlik yaptı.
Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı.
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