Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güler Bozbey (51) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Güler ve Haydar Bozbey yaralandı.

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