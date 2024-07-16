Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bayburt'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 17:56 Güncelleme: 16.07.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Abdulbaki Bozo yönetimindeki 69 AAF 998 plakalı otomobil, yağışın etkili olduğu merkeze bağlı Yaylapınar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Güler ve Haydar Bozbey yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güler Bozbey (51) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Maskeyle gizlendi
        Maskeyle gizlendi
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
        Bayburt'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
        Bayburt Üniversitesinde "15 Temmuz Şehitler Destanı" konferansı düzenlendi
        Bayburt Üniversitesinde "15 Temmuz Şehitler Destanı" konferansı düzenlendi
        Avrupa şampiyonu milli güreşçi Beyzanur Akkuş, Bayburt Belediyesini ziyaret...
        Avrupa şampiyonu milli güreşçi Beyzanur Akkuş, Bayburt Belediyesini ziyaret...
        Bayburt'ta hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çocuk öldü
        Bayburt'ta hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çocuk öldü
        Bayburt'ta yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
        Bayburt'ta yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
        Bayburt'ta oftalmoloji konferansı düzenlendi
        Bayburt'ta oftalmoloji konferansı düzenlendi