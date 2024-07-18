Bayburt'ta asırlık düğün gelenekleri yaşatılıyor

Bayburt'ta düğünlerde damadın arkadaşları tarafından düzenlenen "Sağdıç Gecesi" geleneği yaşatılıyor.

Kentte asırlardır sürdürülen gelenek kapsamında, düğünden bir veya iki gün önce damadın sağdıçlarının organize ettiği eğlenceye gençler davet ediliyor.

Belirlenen alanda akşam saatlerinde toplanan davetliler, yemek ikramının ardından damat ve sağdıçlara tebriklerini sunuyor. Daha sonra davul zurna eşliğinde saatlerce oynanan yöresel halk oyunlarına, bir kişinin davet etmesiyle damat da dahil oluyor.

Kent merkezinde genellikle Kent Ormanı'ndaki Bayburt Belediyesi amfi tiyatroda gerçekleştirilen etkinlikler, vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor. Mahalle odalarında devam eden etkinlikte, gece boyunca orta oyunu şeklindeki yöresel oyunlar oynanıyor. Yaklaşık 25 yıldır düğün eğlencelerinde davul çalan Bünyamin Tuluğ, AA muhabirine, sağdıçlık geleneğinin kentte yüzyıllardır devam ettirildiğini söyledi. Birlik ve beraberliğin amaçlandığı etkinliklerin coşkulu ve neşeli geçtiğini belirten Tuluğ, şöyle konuştu: