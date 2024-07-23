Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Dede Korkut Bayburt'ta şiirlerle anıldı

        Bayburt'ta 28'incisi düzenlenen "Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni" etkinlikleri kapsamında Dede Korkut Şiir Dinletisi organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:49 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dede Korkut Bayburt'ta şiirlerle anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt'ta 28'incisi düzenlenen "Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni" etkinlikleri kapsamında Dede Korkut Şiir Dinletisi organize edildi.

        Belediye Başkanı Mete Memiş, Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Dede Korkut'un Türk dünyasının atası ve birleştirici unsuru olduğunu söyledi.

        Gençlere Dede Korkut'u okumalarını tavsiye eden Memiş, "Yaşadığı dönemde ve ondan sonra gelenlerin ifadesi ile çok kıymetli edebiyat tarihçimiz Prof. Dr. Fuat Köprülü, 'Türk dünyasının bütün ürünlerini terazinin bir kefesine, Dede Korkut hikayelerini diğer kefesine koysanız Dede Korkut hikayeleri ağır basar' diyor. Bunun için Dede Korkut müzik ve eğlenceye kurban edilmemeli. Dede Korkut, Dede Korkut olarak bilinmeli, tanınmalı." dedi.

        Konuşmaların ardından, şairler Yusuf Malkoç, Baki Tosun, İsmail Bingöl, Önder Eryılmaz, Talat Ülker, Ahmet Aker, Fatih Dündar ve "Hışır Osman" mahlasını kullanan Osman Nebioğlu, şiirlerini seslendirdi.

        Programa, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Kesilen ağaç, elektrik hattı üzerinde asılı kaldı!
        Kesilen ağaç, elektrik hattı üzerinde asılı kaldı!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı
        TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Bilim insanları tespit etti! Geyik değil, şempanze muhabbeti
        Bilim insanları tespit etti! Geyik değil, şempanze muhabbeti
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"

        Benzer Haberler

        Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni başladı
        Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni başladı
        Bayburt'ta asırlık düğün gelenekleri yaşatılıyor
        Bayburt'ta asırlık düğün gelenekleri yaşatılıyor
        Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bayburt'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
        Bayburt'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
        Bayburt Üniversitesinde "15 Temmuz Şehitler Destanı" konferansı düzenlendi
        Bayburt Üniversitesinde "15 Temmuz Şehitler Destanı" konferansı düzenlendi
        Avrupa şampiyonu milli güreşçi Beyzanur Akkuş, Bayburt Belediyesini ziyaret...
        Avrupa şampiyonu milli güreşçi Beyzanur Akkuş, Bayburt Belediyesini ziyaret...