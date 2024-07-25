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        Bayburt'ta cirit gösterisi yapıldı

        Bayburt'ta, "28. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni" kapsamında cirit gösterisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:50 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:50
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        Bayburt'ta cirit gösterisi yapıldı
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        Bayburt'ta, "28. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni" kapsamında cirit gösterisi gerçekleştirildi.

        Bayburt Belediyesince cirit sahasında altı kişilik iki takım arasında düzenlenen yarışmalara vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Sporcular, ciritlerini rakibe karşı isabetli şekilde atmaya çalışarak atlara hakimiyetlerini sergiledi.

        Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, ata sporuna destek verdiklerini söyledi.

        Sporcuları tebrik eden Selçuk, "Sporcularımız at üzerinde icra ettikleri cirit oyunuyla hünerlerini ortaya koyuyorlar. Büyük bir keyifle gösteriyi izledik. Atlı spor kulüplerimizin yönetici ve temsilcilerini bize bu keyfi yaşattıkları ve ata sporunu geleceğe taşımaya devam ettikleri için yürekten kutluyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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