Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Bayburt'un Demirözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 19:43 Güncelleme: 27.07.2024 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt'un Demirözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Rüştü köyü yol ayrımında S.K'nin kullandığı 69 AAJ 383 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Y.S. idaresindeki 69 AR 537 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki K.K, S.Y. ve M.A.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yanlışlıkla kendini öldürdü
        Yanlışlıkla kendini öldürdü
        Yağışa en çok onlar sevindi
        Yağışa en çok onlar sevindi
        12 kişi mantardan zehirlendi
        12 kişi mantardan zehirlendi
        Trabzon'da sağanak sele neden oldu!
        Trabzon'da sağanak sele neden oldu!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        'Eyyam-ı bahur' sıcakları kapıda!
        'Eyyam-ı bahur' sıcakları kapıda!
        Djiku'ya Fransa'dan teklif!
        Djiku'ya Fransa'dan teklif!
        Açılışta 'Son akşam yemeği' tartışması
        Açılışta 'Son akşam yemeği' tartışması
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Safiye Soyman'nın acı günü
        "Bildirimler yapılıyor, gerekli adımlar atılacak"
        "Bildirimler yapılıyor, gerekli adımlar atılacak"
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!
        ABD'de anketlerde kıran kırana yarış
        ABD'de anketlerde kıran kırana yarış
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Bitmeyen balayı
        Bitmeyen balayı
        Güneş gözlüğünde İtalya üstünlüğü
        Güneş gözlüğünde İtalya üstünlüğü
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta sağanak nedeniyle 4 köy yolunda hasar oluştu
        Bayburt'ta sağanak nedeniyle 4 köy yolunda hasar oluştu
        Bayburt'ta cirit gösterisi yapıldı
        Bayburt'ta cirit gösterisi yapıldı
        Dede Korkut Bayburt'ta şiirlerle anıldı
        Dede Korkut Bayburt'ta şiirlerle anıldı
        Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni başladı
        Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni başladı
        Bayburt'ta asırlık düğün gelenekleri yaşatılıyor
        Bayburt'ta asırlık düğün gelenekleri yaşatılıyor
        Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı