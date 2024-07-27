Bayburt'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki K.K, S.Y. ve M.A.K. yaralandı.

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