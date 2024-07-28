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        Gümüşhane'de 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Gümüşhane'de mantardan zehirlendikleri şüphesiyle 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 01:25 Güncelleme: 28.07.2024 - 01:25
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        Gümüşhane'de 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Gümüşhane'de mantardan zehirlendikleri şüphesiyle 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Örenler köyünde Şükran S, Derya T, Talip T, Meryem B, Fatma B, Makbule B, Said B, Muhittin G. ve Zekiye B, doğadan topladıkları mantarları evde pişirerek yedi.

        Mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 9 kişi, Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan Muhittin G. ve Zekiye B'nin durumunun ağır olduğu, tedavilerinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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