Gümüşhane'de 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Gümüşhane'de mantardan zehirlendikleri şüphesiyle 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gümüşhane'de mantardan zehirlendikleri şüphesiyle 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Örenler köyünde Şükran S, Derya T, Talip T, Meryem B, Fatma B, Makbule B, Said B, Muhittin G. ve Zekiye B, doğadan topladıkları mantarları evde pişirerek yedi.
Mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 9 kişi, Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan Muhittin G. ve Zekiye B'nin durumunun ağır olduğu, tedavilerinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.
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