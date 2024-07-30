Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası başladı

        Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 12:26 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası başladı.

        İl Müftüsü Bayram Danacı, Bayburt Üniversitesi Baberti Kampüsü'nde yer alan spor tesislerindeki açılış programında, turnuvaya katılan öğrencilere başarılar diledi.

        Yaz kurslarında özellikle ders sonrası sosyal etkinliklere ağırlık verdiklerini anlatan Danacı, bu etkinliklerden birinin de futbol turnuvası olduğunu aktardı.

        Danacı, etkinlik kapsamında görev alanlara teşekkür ederek, çeşitli branşlardaki sosyal etkinliklere devam ettireceklerini kaydetti.

        Turnuva, 13 Ağustos'ta oynanacak final maçıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        İmalat sanayisinde "nitelikli eleman" bulmak zorlaşıyor
        İmalat sanayisinde "nitelikli eleman" bulmak zorlaşıyor
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        Hangi yiyeceğin nasıl yeneceğini biliyor musunuz?
        Hangi yiyeceğin nasıl yeneceğini biliyor musunuz?
        Trump'tan Olimpiyat açılış törenine "rezalet" yorumu
        Trump'tan Olimpiyat açılış törenine "rezalet" yorumu
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti
        Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Sabıkalı alt geçitteki kazada dava başladı!
        Sabıkalı alt geçitteki kazada dava başladı!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Gümüşhane'de 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Bayburt'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Bayburt'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Bayburt'ta sağanak nedeniyle 4 köy yolunda hasar oluştu
        Bayburt'ta sağanak nedeniyle 4 köy yolunda hasar oluştu
        Bayburt'ta cirit gösterisi yapıldı
        Bayburt'ta cirit gösterisi yapıldı
        Dede Korkut Bayburt'ta şiirlerle anıldı
        Dede Korkut Bayburt'ta şiirlerle anıldı
        Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni başladı
        Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni başladı