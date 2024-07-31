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        Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Karadeniz'deki 4 ilde gıyabi cenaze namazı kılındı

        İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Trabzon, Ordu, Giresun ve Bayburt'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 18:30 Güncelleme: 31.07.2024 - 18:30
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        Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Karadeniz'deki 4 ilde gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Trabzon, Ordu, Giresun ve Bayburt'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Trabzon'da İskenderpaşa Camisi'nde ikindi namazının ardından cemaat, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Namazın ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        Katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        - Bayburt

        Bayburt'ta camilerden Heniyye için ikindi ezanı öncesi sela okundu.

        İl Müftüsü Bayram Danacı, daha sonra Yeni Cami'de gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

        Namazın ardından şehitler ve Filistin halkı için dua edildi.

        - Giresun

        Giresun'da da Heniyye için dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı.

        İl genelinde sela okunmasının ardından Hacı Miktad Camisi'nde Müftü Yardımcısı Alaettin Kırbıyık tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

        Anadolu Gençlik Derneği Giresun Şube Başkanı Tahir Karabiber, yaptığı açıklamada, Heniyye'nin şehadetinin mübarek olmasını dileyerek, "Senin ömrün bitti ama mücadelen Gazze zulümden kurtulana, Mescid-i Aksa özgürleşene ve bağımsız Filistin kurulana dek bitmeyecektir." dedi.

        - Ordu

        Ordu'daki gıyabi cenaze namazı, Altınordu ilçesindeki Aziziye Camisi'nde kılındı.

        Katılımcılar, namazın ardından İsrail aleyhine slogan attı.

        Kentteki bazı sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Olcay Yetgin, "İsmail Heniyye'nin şehadetiyle daha da güçlenen Kudüs ve Filistin davamıza sımsıkı sarılacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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