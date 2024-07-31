Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Karadeniz'deki 4 ilde gıyabi cenaze namazı kılındı

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Olcay Yetgin, "İsmail Heniyye'nin şehadetiyle daha da güçlenen Kudüs ve Filistin davamıza sımsıkı sarılacağız." diye konuştu.

Anadolu Gençlik Derneği Giresun Şube Başkanı Tahir Karabiber, yaptığı açıklamada, Heniyye'nin şehadetinin mübarek olmasını dileyerek, "Senin ömrün bitti ama mücadelen Gazze zulümden kurtulana, Mescid-i Aksa özgürleşene ve bağımsız Filistin kurulana dek bitmeyecektir." dedi.

Giresun'da da Heniyye için dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından şehitler ve Filistin halkı için dua edildi.

Namazın ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Trabzon, Ordu, Giresun ve Bayburt'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

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