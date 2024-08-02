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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bayburt'un sağlıkla ilgili birçok sorununun çözüldüğünü gördüklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 13:05 Güncelleme: 02.08.2024 - 13:05
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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bayburt'un sağlıkla ilgili birçok sorununun çözüldüğünü gördüklerini söyledi.

        Memişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte Vali Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarına da ziyaret gerçekleştiren Bakan Memişoğlu, daha sonra Bayburt Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

        Memişoğlu, gazetecilere, şehir değerlendirmelerine Bayburt'la devam ettiklerini, Çoruh Nehri'nin güzel şehri Bayburt'ta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

        Bayburt'ta eski hastaneyle ilgili sağlık planlamasının yapıldığını belirten Memişoğlu, "Bayburt'un sağlıkla ilgili birçok sorununun çözüldüğünü görüyoruz. Sayın Valimiz, Vekilimiz, Belediye başkanımız ve il sağlık müdürlüğümüz koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz." dedi.

        Memişoğlu, Bayburt'un sağlık hizmetlerinin iyi sunulduğu bir şehir olduğunu sözlerine ekledi.

        Hastane ziyaretinde Bakan Memişoğlu'na Vali Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ve diğer ilgililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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