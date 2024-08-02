Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bayburt'un sağlıkla ilgili birçok sorununun çözüldüğünü gördüklerini söyledi.

Memişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte Vali Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarına da ziyaret gerçekleştiren Bakan Memişoğlu, daha sonra Bayburt Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Memişoğlu, gazetecilere, şehir değerlendirmelerine Bayburt'la devam ettiklerini, Çoruh Nehri'nin güzel şehri Bayburt'ta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.