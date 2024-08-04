Bayburt'taki "Harman Festivali"nde eski tarım aletleriyle hasat yapıldı

Bayburt'ta düzenlenen "Harman Festivali"nde yöreye özgü eski tarım aletleriyle hasat gerçekleştirildi.

Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi tarafından düzenlenen etkinlikte, kentin kültürü, sosyal yaşamı ve güzellikleri ziyaretçilere sunuldu.

Müze yakınındaki buğday tarlasında düzenlenen festivalde, yaklaşık 100 yıl önceki tarım aletleri kullanılarak türküler eşliğinde geleneksel yöntemlerle hasat gerçekleştirildi.

- "Kültür ve deneyim turizmi dediğimiz yapının en özgün örneği"

Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, Anadolu'nun güzelliklerini hem ülkeye hem de dünyaya tanıtmaya gayret ettiklerini söyledi. Paylaşma, birlikte çalışma, eğlenme, yardımlaşma ve düşenin elinden tutma gibi duyguları gündemde tutarak gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini belirten Yavuz, "Yeni kuşakların öğrenmelerini sağlamak için 50 ila 100 yıl önceki koşullarda yapılan bir harman festivali organize ediyoruz. Bu günümüzde kültür ve deneyim turizmi dediğimiz yapının en özgün örneği. Zannediyorum Türkiye ve dünyada bu haliyle böyle bir etkinlik yapılmıyor." dedi.

Yavuz, bu anlamda müzecilik anlayışına da yeni bir bakış açısı kazandırdıklarını vurgulayarak, "Yani ziyaretçilere deneyimleme fırsatı tanıyoruz ve bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Kültür turizminin yayılmasını, tanınmasını, türkülerimizi, ezgilerimizi muhabbetimizi dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı. Festival için Trabzon'dan 30 kişilik ekiple Bayburt'a gelen Aysel Toplu da müzede, Anadolu'nun güzelliği, kardeşliği, yaşayışı ve bereketinin anlatıldığını dile getirdi. Müzede hem güzel vakit geçirdiklerini hem de eski yaşanmışlıkları deneyimlediklerini aktaran Toplu, şunları kaydetti: