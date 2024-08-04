Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'taki "Harman Festivali"nde eski tarım aletleriyle hasat yapıldı

        Bayburt'ta düzenlenen "Harman Festivali"nde yöreye özgü eski tarım aletleriyle hasat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 14:19 Güncelleme: 04.08.2024 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'taki "Harman Festivali"nde eski tarım aletleriyle hasat yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt'ta düzenlenen "Harman Festivali"nde yöreye özgü eski tarım aletleriyle hasat gerçekleştirildi.

        Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi tarafından düzenlenen etkinlikte, kentin kültürü, sosyal yaşamı ve güzellikleri ziyaretçilere sunuldu.

        Müze yakınındaki buğday tarlasında düzenlenen festivalde, yaklaşık 100 yıl önceki tarım aletleri kullanılarak türküler eşliğinde geleneksel yöntemlerle hasat gerçekleştirildi.

        - "Kültür ve deneyim turizmi dediğimiz yapının en özgün örneği"

        Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, Anadolu'nun güzelliklerini hem ülkeye hem de dünyaya tanıtmaya gayret ettiklerini söyledi.

        Paylaşma, birlikte çalışma, eğlenme, yardımlaşma ve düşenin elinden tutma gibi duyguları gündemde tutarak gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini belirten Yavuz, "Yeni kuşakların öğrenmelerini sağlamak için 50 ila 100 yıl önceki koşullarda yapılan bir harman festivali organize ediyoruz. Bu günümüzde kültür ve deneyim turizmi dediğimiz yapının en özgün örneği. Zannediyorum Türkiye ve dünyada bu haliyle böyle bir etkinlik yapılmıyor." dedi.

        Yavuz, bu anlamda müzecilik anlayışına da yeni bir bakış açısı kazandırdıklarını vurgulayarak, "Yani ziyaretçilere deneyimleme fırsatı tanıyoruz ve bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Kültür turizminin yayılmasını, tanınmasını, türkülerimizi, ezgilerimizi muhabbetimizi dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Festival için Trabzon'dan 30 kişilik ekiple Bayburt'a gelen Aysel Toplu da müzede, Anadolu'nun güzelliği, kardeşliği, yaşayışı ve bereketinin anlatıldığını dile getirdi.

        Müzede hem güzel vakit geçirdiklerini hem de eski yaşanmışlıkları deneyimlediklerini aktaran Toplu, şunları kaydetti:

        "İnşallah Anadolu'nun her tarafına üretim toplumu olduğumuzu hatırlatacak şekilde bu tarz müzeler yayılacaktır. Gençler de üretimin ne olduğunu anlayacak, Anadolu'nun ne kadar güzel, ne kadar yaşanılabilir bir yer olduğunu, köyünü terk etmemesi gerektiğini bu sayede öğrenmiş olacak diye düşünüyorum."

        Müzenin kendisini çocukluğuna ve anılarına götürdüğünü anlatan Naim Yavuz ise "Bir şenliğin içerisinde büyük anılarla tazelendik. Bunun için Kenan Bey'e çok teşekkür ediyorum. 1700 rakımda böyle bir dağ köyünde dünyaya açılan bir pencere, dünyada konuşulan bir köy haline getirdi burayı. İnsanlar geliyor büyük bir coşkuyla burada geçmişlerini yaşıyorlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Kuzey Kore lideri Kim'den Güney'e tepki!
        Kuzey Kore lideri Kim'den Güney'e tepki!
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Babasından öğrendiği geleneği sürdürüyor: "Keşke bizim mahallede otursa"
        Babasından öğrendiği geleneği sürdürüyor: "Keşke bizim mahallede otursa"
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        Vatandaşlar akın etti: Akdeniz'i aratmadı
        Vatandaşlar akın etti: Akdeniz'i aratmadı
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!

        Benzer Haberler

        Bakan Memişoğlu Bayburt'ta
        Bakan Memişoğlu Bayburt'ta
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu
        Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Karadeniz'deki 4 ilde gıyabi cenaze...
        Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Karadeniz'deki 4 ilde gıyabi cenaze...
        Bayburt'ta nehre düşen köpeği itfaiye kurtardı
        Bayburt'ta nehre düşen köpeği itfaiye kurtardı
        Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası başladı
        Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası başladı
        Gümüşhane'de 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Gümüşhane'de 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı