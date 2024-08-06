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        Bayburt Üniversitesi resim ve müzik bölümlerine yetenek sınavı ile öğrenci alınacak

        Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki müzik ve resim bölümleri için özel yetenek sınavı başvuruları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 14:50 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:50
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        Bayburt Üniversitesi resim ve müzik bölümlerine yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
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        Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki müzik ve resim bölümleri için özel yetenek sınavı başvuruları başladı.

        Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen yaptığı açıklamada, bazı bölümlerde öğrenci olmanın, özel bir seçim süreci gerektirdiği için özgün bir değere sahip olduğunu aktardı.

        Başvuru yapacak tüm öğrencilere başarılar dileyen Türkmen, şunları kaydetti:

        "Müzik ve resim bölümlerimiz için planlanan takvim, binlerce öğrencinin sınav heyecanını paylaşan bir ekip tarafından hazırlandı ve her öğrencinin konforlu sınav tecrübesi için sahadaki süreci tüm yönleriyle yöneten dinamik bir organizasyon kuruldu. İnsan kaynaklarını dijital otomasyonlar ile destekleyen bu süreçte, başvurudan sınav sonrasına kadar tüm aşamaların şeffaflığı, güvenliği, erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği için çalışıyoruz."

        Başvuruların, 23 Ağustos'a kadar http://oys.bayburt.edu.tr/ adresinden çevrim içi olarak yapılacağı, ön kayıt sürecinin ardından Müzik Bölümü özel yetenek sınavının 28-29 Ağustos'ta, Resim Bölümü özel yetenek sınavının ise 3 Eylül'de Sanat ve Tasarım Fakültesi binasında yapılacağı belirtildi.

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