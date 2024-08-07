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        Bayburt'ta çatıdan merdiven boşluğuna düşen işçi öldü

        Bayburt'ta çatıdan merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:53 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:53
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        Bayburt'ta çatıdan merdiven boşluğuna düşen işçi öldü
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        Bayburt'ta çatıdan merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

        Şeyh Hayran Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısını tamir eden Ogün Karaer (52), dengesini kaybederek buradaki aydınlatma penceresinden merdiven boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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