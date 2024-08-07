Bayburt'ta çatıdan merdiven boşluğuna düşen işçi öldü
Bayburt'ta çatıdan merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Bayburt'ta çatıdan merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Şeyh Hayran Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısını tamir eden Ogün Karaer (52), dengesini kaybederek buradaki aydınlatma penceresinden merdiven boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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