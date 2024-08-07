Bayburt'ta itfaiye binasında kombiye sıkışan kedi kurtarıldı
Bayburt'ta İtfaiye Müdürlüğü binasındaki doğal gaz kombisine sıkışan kedi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Bayburt'ta İtfaiye Müdürlüğü binasındaki doğal gaz kombisine sıkışan kedi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Şingah Mahallesi'ndeki Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli personel, nöbeti sırasında doğal gaz kombisinden kedi sesi geldiğini fark etti.
Kombinin kapağını söken personel, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
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