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        Bayburt'ta itfaiye binasında kombiye sıkışan kedi kurtarıldı

        Bayburt'ta İtfaiye Müdürlüğü binasındaki doğal gaz kombisine sıkışan kedi, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:05 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:05
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        Bayburt'ta itfaiye binasında kombiye sıkışan kedi kurtarıldı
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        Bayburt'ta İtfaiye Müdürlüğü binasındaki doğal gaz kombisine sıkışan kedi, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Şingah Mahallesi'ndeki Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli personel, nöbeti sırasında doğal gaz kombisinden kedi sesi geldiğini fark etti.

        Kombinin kapağını söken personel, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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