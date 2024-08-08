Bayburt'ta Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Bayburt'ta Vali Mustafa Eldivan başkanlığında Güvenlik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Eldivan, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezindeki toplantıda, kenti asayiş olayları bakımından en güvenli illerden biri konumuna getirmek için emniyet ve jandarma birimleriyle bütünlük içerisinde büyük gayretle çalıştıklarını söyledi.

Hukuk kuralları içerisinde şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz devam ettiğini belirten Eldivan, "Sizlerin evinizde huzurla uyumanızı, çocuklarınızın güven içinde yaz tatilini geçirmelerini sağlamak için terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçlarla mücadele ve trafik olaylarını önleme konularında yoğun bir mesai içerisindeyiz." dedi.