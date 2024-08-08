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        Bayburt'ta Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Bayburt'ta Vali Mustafa Eldivan başkanlığında Güvenlik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 14:38 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:38
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        Bayburt'ta Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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        Bayburt'ta Vali Mustafa Eldivan başkanlığında Güvenlik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Eldivan, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezindeki toplantıda, kenti asayiş olayları bakımından en güvenli illerden biri konumuna getirmek için emniyet ve jandarma birimleriyle bütünlük içerisinde büyük gayretle çalıştıklarını söyledi.

        Hukuk kuralları içerisinde şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz devam ettiğini belirten Eldivan, "Sizlerin evinizde huzurla uyumanızı, çocuklarınızın güven içinde yaz tatilini geçirmelerini sağlamak için terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçlarla mücadele ve trafik olaylarını önleme konularında yoğun bir mesai içerisindeyiz." dedi.

        Eldivan, terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesine kadar mücadelenin her alanda kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

        Vali Eldivan'ın asayiş ve güvenlik çalışmaları kapsamında geçen ay yürütülen faaliyetlere ilişkin verileri paylaştığı toplantıya, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun ve İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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