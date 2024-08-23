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        Bayburt'ta polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

        Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 171 öğrenci kep attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 19:08 Güncelleme: 23.08.2024 - 19:11
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        Bayburt'ta polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı
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        Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 171 öğrenci kep attı.

        Vali Mustafa Eldivan, POMEM bahçesinde düzenlenen 30. dönem mezuniyet töreninde, eğitimini tamamlayan öğrencilerin ülkenin güvenliği için gecesini gündüzüne katan, adaletin bekçisi çağdaş polisler olarak yetiştirildiğini söyledi.

        Mezunların ülkenin her köşesinde huzur ve güvenin teminatı olacağını belirten Eldivan, şunları kaydetti:

        "Emniyet Teşkilatımızın köklü kurumsal kültürü doğrultusunda gerekli eğitimlerinizi aldınız ve polis olmaya hak kazandınız. Aldığınız eğitimler doğrultusunda, bugün burada yapacağınız yemine sadık kalarak, kutsal mesleğinizde vatan sevgisi, merhamet ve adalet içerisinde mücadele vereceğinizi asla unutmayın. Meslek hayatınız boyunca toplumun menfaatini şahsi menfaatlerinizin üzerinde tutup, görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza yürekten inanıyorum."

        Konuşmaların ardından Vali Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş, dereceye girenlere diploma ve hediyelerini verdi.

        Program, polis adaylarının yemin etmeleri ve kep atmalarının ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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