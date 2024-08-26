Bayburt Belediye Başkanı Memiş, muhtarlarla bir araya geldi

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, kent merkezindeki 14 mahallenin muhtarıyla görüştü.

Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıda konuşan Memiş, Bayburt'un her mahallesine hizmet noktasında dokunuşların devam edeceğini belirtti.

Muhtarlara belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Memiş, belirli bir program dahilinde Bayburt'un her köşesine hizmet götüreceklerini aktardı.

Toplantıda muhtarların taleplerini de dinleyen Memiş, ilgili birim müdürlerine sorunların çözümü için talimat verdi.

Toplantıda Belediye Başkan yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Mustafa Akbaş ile birim müdürleri de hazır bulundu.