Bayburt Belediye Başkanı Memiş, muhtarlarla bir araya geldi
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, kent merkezindeki 14 mahallenin muhtarıyla görüştü.
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, kent merkezindeki 14 mahallenin muhtarıyla görüştü.
Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıda konuşan Memiş, Bayburt'un her mahallesine hizmet noktasında dokunuşların devam edeceğini belirtti.
Muhtarlara belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Memiş, belirli bir program dahilinde Bayburt'un her köşesine hizmet götüreceklerini aktardı.
Toplantıda muhtarların taleplerini de dinleyen Memiş, ilgili birim müdürlerine sorunların çözümü için talimat verdi.
Toplantıda Belediye Başkan yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Mustafa Akbaş ile birim müdürleri de hazır bulundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.